Ключевая ставка: для чего она нужна и на что влияет

Издание Life рассказало, как ключевая ставка влияет на разные отрасли экономики и на личные финансы каждого гражданина.

Ключевая ставка является минимальным процентом, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам. В то же время это максимальный процент, под который ЦБ принимает у них деньги на депозиты, напоминает издание. Также этот показатель — важнейший инструмент денежно-кредитной политики государства, говорится в материале.

Ключевая ставка оказывает влияние на курс нацвалюты, отмечают авторы. Как отмечается, когда Банк России понижает ставку, то доступность рубля растет. Его становится больше на валютном рынке, и инвесторы избавляются от такого актива. Это еще больше снижает курс российской валюты, подчеркивается в статье.

Также авторы рассказали, как ключевая ставка влияет на вклады и кредиты.

«Ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках меняются с учетом динамики ставки ЦБ. Если ставку повышают, то они растут. Если ставку снижают, то уменьшаются», - пишет Life.

Кроме того, отмечается, что ключевая ставка влияет на фондовый рынок. Когда ключевая ставка снижается, то выпущенные государством облигации растут в цене. Это связано с тем, что их доходность становится ниже. При повышении ставки новые облигации становятся привлекательнее, а старые дешевеют, указано в статье.

На текущий момент ключевая ставка, установленная Банком России 16 сентября 2024 года, составляет 19%. Ближайшее заседание Совета директоров по ключевой ставке запланировано на пятницу, 25 октября.