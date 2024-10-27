Эксперты: проблема расчетов между РФ и КНР по-прежнему актуальна

Вопрос взаимных расчетов между Россией и Китаем по-прежнему сохраняет актуальность, при этом предприниматели двух стран продолжают взаимодействовать, используя альтернативные платежные форматы. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказали участники II Российско-китайского форума инвестиционного развития и торгового сотрудничества, прошедшего в Шэньяне.

"Я не вижу ничего драматичного, товарооборот растет, это означает, что и определенным образом проблема взаиморасчетов решается, несмотря на то, что, конечно, она есть", - сказал депутат Госдумы Дмитрий Гусев.

По данным китайской таможни, объем торговли КНР и России за первые три квартала достиг $180,35 млрд, увеличившись на 2% в годовом исчислении. Гусев отметил, что Госдума приняла законы, которые облегчают взаиморасчеты между двумя странами, и пригласила ряд китайских компаний в Россию для объяснения того, "как это можно делать и как можно выстраивать эти отношения".

По словам директора Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова, межбанковское сотрудничество стало одним из ключевых вопросов в повестке форума. "Вопрос № 1 сейчас в заведении денег и проведении платежей, - сказал он в беседе с ТАСС. - Китайские коллеги, очевидно, опасаются вторичных санкций". Многие крупные банки КНР не проводят платежи, при этом китайская сторона утверждает, что это не часть государственной политики, а скорее инициатива банков, которые опасаются попасть под вторичные санкции, сказал он. Маслов отметил, что многие из китайских партнеров предлагают другие варианты, "потому что они хотят работать с Россией, но каждый из этих вариантов удорожает сумму транзакции на определенные проценты, и, конечно, все это закладывается в стоимость товара".

"Проблем с расчетами нет, - сказал корреспонденту ТАСС пожелавший сохранить анонимность руководитель одной китайской промышленной компании. - У моей компании есть филиал в Москве, клиент проводит транзакцию в рублях, и перевод считается исполненным". "Китайцы и русские очень умные люди, они всегда найдут уникальные способы, чтобы решить проблему", - отметил он. "Мы ведем переговоры с Россией об инвестициях и сотрудничестве в области передачи технологий", - добавил собеседник ТАСС.

II Российско-китайский форум инвестиционного развития и торгового сотрудничества прошел в Шэньяне 24-26 октября, официальная церемония открытия состоялась 25 октября. В форуме приняли участие порядка 2 тыс. представителей бизнеса, а также правительственных ведомств двух стран. Цель мероприятия - развитие взаимодействия в области инвестиций, торговли и производства между регионами РФ и КНР.