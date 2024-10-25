В Минфине предрекли глубокие последствия из-за использования активов России

Использование Западом замороженных активов России обернется глубокими системными последствиями для международной валютно-финансовой системы. Об этом предупредил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

Он принял участие в заседании «Группы 20» под председательством Бразилии, которое началось в четверг и завершилось 24 октября. Чиновник подчеркнул важность поддержания недискриминационной многосторонней торговой и финансовой системы и выразил обеспокоенность повсеместным введением односторонних санкций, противоречащих нормам международного права.

«Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы», — подчеркнул Чебесков, констатировав, что американский доллар все больше используется как оружие, которое напоминает миру о рисках из-за транзакций в валюте США.

На этом фоне развивающиеся страны начнут искать другие валюты для транзакций и хранения резервов, выразил уверенность замглавы Минфина. Москва же, предупреждал министр финансов Антон Силуанов, ответит Западу зеркально и начнет использовать активы иностранных компаний, размещенные на счетах в российских банках.