Газ в Европе рекордно подорожал

Стоимость газа на лондонской бирже ICE рекордно выросла. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

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Фьючерсы на поставку топлива в ноябре по индексу голландского хаба TTF превысили 480 долларов за тысячу кубометров впервые с 1 декабря 2023 года. Торги открылись на уровне 474,5 за тот же объем. К полудню стоимость топлива прибавила почти два процента — газ подорожал до 480,1 доллара.

Предыдущий ценовой рекорд стоимость газа установила 1 декабря 2023 года. Цены на тот момент составляли 496,4 доллара за тысячу кубометров.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков ранее отметил, что в Европе накопили большие запасы газа к отопительному сезону. Однако практика показывает, что на самом деле почти стопроцентная закачка подземных хранений газа (ПХГ) — излишняя перестраховка, которая приводит лишь к дополнительным тратам, подчеркнул эксперт. Страны запасают топливо, платят за хранение газа, и в теплые зимы выходят из отопительного сезона с большими остатками.

В первой половине 2024-го доля российского сжиженного природного газа (СПГ) в импорте Европейского союза (ЕС) достигла 20 процентов по сравнению с 14 процентами годом ранее. Как отмечает Bloomberg, роль России на рынке растет, а СПГ остается «жизненно важной частью энергетической безопасности Европы». Лидером в импорте пока остается СПГ из США (45 процентов), третье место занимает Катар (12 процентов).