ЦБ повысил ключевую ставку до максимального значения в истории РФ

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 октября, принял решение о повышении ключевой ставки до исторического максимума. Показатель увеличился на 200 б.п., до 21,00% годовых, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте регулятора.

Как отмечается, инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России, продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Банк России прогнозирует среднюю ключевую ставку до конца 2024 года в диапазоне 21-21,3%.

Ключевая ставка: для чего она нужна и на что влияет

Некоторые эксперты допускали столь резкое увеличение ставки. В частности, такой шаг прогнозировали аналитики SberCIB. Они отмечали, что регулятор будет действовать более решительно, чтобы усилить дезинфляционный импульс в следующем году.

Напомним, что 13 сентября во время заседания Совета директоров Центробанка России было принято решение повысить ключевую ставку до 19%.