Банк России на заседании совета директоров 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов — с 19% до 21%. Решение регулятора носит более радикальный характер, чем ожидало большинство участников финансового рынка, однако его нельзя назвать неожиданным, говорит руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. В российской экономике все еще отсутствует устойчивый тренд на замедление инфляции и сохраняется преобладание проинфляционных факторов.

При этом регулятор не смягчил риторику и допустил возможность еще одного повышения ставки в декабре, это значит, что ставки по розничным кредитам будут сохраняться на запредельных уровнях как минимум до середины 2025 года, считает Солдатенкова.

В преддверии ожидаемого повышения ключевой ставки ряд банков уже повысили ставки по кредитам и ипотеке, и на фоне повышения «ключа» этот тренд сохранится, прогнозирует она. В первую очередь тарифы поднимут банки, базовый прогноз которых не предполагал длительного сохранения высокой ключевой ставки, добавляет эксперт.

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Дополнительным драйвером повышения ставок по ипотеке, по мнению Солдатенковой, станет отмена ограничения по верхней границе полной стоимости кредита. Она также не исключает, что отдельные игроки могут временно остановить продажу ипотеки, потому что получить одобрение заемщикам станет еще сложнее.