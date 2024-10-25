В США ищут оправдание провалу антироссийских санкций

Власти США начали искать оправдания тому, что санкции, введенные против России не обвалили ее экономику. В администрации действующего американского президента Джо Байдена заявили, что ограничения вводились совсем по другим причинам. Ura.Ru

«Целью этой экономической тактики никогда не был обвал российской экономики, у нее не может быть такой цели», — приводит издание слова анонимного источника из администрации президента США Джо Байдена. Он также добавил, что целью санкций якобы было ограничение импорта товаров, необходимых для развития военно-промышленного комплекса (ВПК). По его словам, Соединенные Штаты изначально исходили из идеи того, что Россия адаптируется к вводимым санкциям. Lenta.ru

До этого сообщалось, что Европейский союз может усилить санкции в отношении России в случае победы на выборах президента в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Газета.Ru