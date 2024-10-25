Инфляционные ожидания заметно возросли: главное из заявления главы ЦБ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина выступила с заявлением после заседания Совета директоров, где было принято решение о новом повышении ключевой ставки до 21%. Главные тезисы выступления в материале «Рамблера».

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Сегодня Банк России принял решение о повышении ключевой ставки с 19 до 21%. Регулятор также повысил прогноз по инфляции на 2024 год с 6,5-7,0% до 8,0-8,5%. Годовая инфляция, по оценке на 21 октября, составила 8,4%.

Утильсбор и рост тарифов ЖКХ

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина обратила внимание на то, что инфляционные ожидания населения «достигли максимальных значений за год». Растут также инфляционные ожидания бизнеса, особенно у предприятий розничной торговли.

«В ближайшие месяцы на темпах роста цен дополнительно скажется увеличение утилизационного сбора. Учитывая большой вес легковых автомобилей в потребительских расходах (он составляет 4,6%), это окажет заметное влияние на инфляцию», - заявила она.

Также инфляционные ожидания формирует и повышение тарифов ЖКХ и железнодорожных перевозок «значительно большими темпами, чем 4%», отметила глава Банка России. По ее словам, это является «еще одним аргументом в пользу дополнительной жесткости денежно-кредитной политики».

Перегрев спроса

Также на рост инфляции влияет разрыв спроса и предложения. А повышение цен, уровень которых за последние три года вырос на 30%, уже нельзя объяснить структурными изменениями экономики России, констатировала Набиуллина.

«Он является следствием усилившегося перегрева спроса, рост которого опережал темпы расширения предложения. При дефиците трудовых ресурсов и высокой загрузки мощностей дальнейшая попытка ссылаться на необходимость роста цен как условие структурной трансформации приведет экономику в опасное высокоинфляционное состояние», - предупредила она.

Набиуллина подчеркнула, что регулятор сохраняем приверженность цели в 4%, однако, несмотря на достаточно значительное повышение ключевой ставки, инфляция в этом году будет вдвое выше этого значения.

«Это не означает, что ключевая ставка не работает. Без ее повышения инфляция была бы намного больше. (…) Чтобы сдержать ускорившийся рост цен, нам потребуется значительно большая жесткость денежно-кредитной политики в следующем году. Более высокая траектория ключевой ставки должна вернуть инфляцию к цели», - заявила она, заверив, что Банк России намерен «еще более консервативно» реагировать на проинфляционные риски.

По данным Росстата, с 15 по 21 октября недельная инфляция в России ускорилась до 0,2% после 0,12% неделей ранее (8–14 октября). В годовом выражении, по данным Минэкономики, инфляция ускорилась менее значительно: с 8,51% на прошлой неделе до 8,52%.