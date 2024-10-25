Путин подписал закон о регулировании цифровой валюты

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота цифровой валюты. Закон наделяет правительство правом запрещать майнинг цифровой валюты в регионах, а также определять порядок и случаи введения таких ограничений. Соответствующий документ уже опубликован на портале правовой информации.

Поправки также передают под контроль ФНС ведение реестра майнеров, на основе которого операторы оказывают услуги. До этого перечнем занималось Минцифры РФ.

Ранее выяснилось, что крупнейшие банки будут обязаны обеспечить клиентов возможностью проводить операции с цифровыми рублями к 1 июля 2025 года. Речь идет об открытии и пополнении счетов, осуществлении переводов, использование валюты в своей инфраструктуре. В ЦБ пояснили, что данная валюта должна быть доступна не только гражданам, но и бизнесу. Банкам с универсальной лицензией предоставят время на доработку систем до 2026 года.

До этого опрос показал, что порядка 38% россиян не знаю о внедрении цифрового рубля. Больше половины респондентов слышали об этой валюте, но не вдавались в подробности. Среди преимуществ граждане отметили «ускорение и упрощение платеже». Другие переживают по поводу безопасности.

Тем временем глава Центробанка Эльвира Набиуллина анонсировала массовое внедрение цифрового рубля с июля 2025 года. По ее словам, сначала необходимо завершить тестирование системы.