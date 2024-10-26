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Минфин: хронический рост госдолга создает угрозу для глобальной финстабильности

Хронический рост мирового госдолга в развитых странах представляет серьезную угрозу для глобальной финансовой стабильности, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков по итогам пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета. Его слова приводятся в пресс-релизе на сайте ведомства.

В России указали на угрозу глобальной финансовой стабильности
© Газета.Ru
«Крайне важно, чтобы страны с развитой экономикой разработали надежные среднесрочные стратегии фискальной консолидации для сдерживания долговой уязвимости», — отметил спикер.

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Кроме того, Чебесков обратился к Международному валютному фонду (МВФ) с призывом внимательно отслеживать прогресс по данному направлению.

Согласно прогнозам МВФ, размер мирового госдолга до конца 2024 года превысит $100 трлн и продолжит расти в дальнейшем.

Экономика
Иван Чебесков
Международный валютный фонд
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