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Объем торгов на Мосбирже приблизился к новому рекорду, несмотря на санкции США

Объем торгов на Мосбирже по итогам 2024-го может установить новый рекорд, заявил IR-директор площадки Антон Терентьев. Его слова приводит «Интерфакс».

Объем торгов на Мосбирже приблизился к новому рекорду
© РИА Новости
«Четыре года до этого мы обновляли рекорды по объему торгов на годовом срезе. Сейчас мы идем хорошим темпом, есть все шансы пятый год обновить рекорд», — заявил представитель биржи.

Летом Мосбиржа попала под санкции США. В американском минфине сочли, что меры властей России по привлечению капитала в отношении торговой площадки расширяют возможности граждан РФ и других стран «получать прибыль от военной машины Кремля при помощи инвестирования в суверенный долг РФ, российские корпорации и ведущие российские оборонные предприятия». Ограничения спровоцировали резкий отток средств нерезидентов впервые за два года.

Экономика
Антон Терентьев
Московская биржа