Как решение ЦБ по ключевой ставке повлияло на рубль

Рубль завершил прошлую неделю небольшим ослаблением. Официальный курс доллара, рассчитываемый Центробанком, вырос за неделю на 25 копеек, до 96,67 ₽.

На заседании пятницу, 25 октября 2024 года, ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта, до 21% годовых, а также допустил дальнейшее её повышение.

«Реакция рубля на повышение размера ключевой ставки шагом чуть выше рыночных ожиданий оказалась нейтральной. В текущих условиях изменения внутренних процентных ставок значительно меньше влияют на курс, чем в период отсутствия контроля за движением капитала», — рассказал «Коммерсанту» начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Он отметил, что на рубль в начале недели будет давить завершение налогового периода.

Налоговый период и жёсткий сигнал ЦБ смогли лишь притормозить снижение, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«Судьбу рубля в последние годы определяют в основном баланс экспортно-импортной компоненты и меры регулирования. Кроме того, эффект от изменения ставок не одномоментный, а накопительный и будет транслироваться в поддержку рубля ближе к концу года», — отметил аналитик.

Он прогнозирует курс на уровне 96−98 ₽ за доллар на этой неделе.

«Жёсткая ДКП российского регулятора способна поддержать курс рубля. Текущее решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до рекордных 21% — безусловно, фактор поддержки национальной валюты. Однако основным драйвером курса остаётся экспортно-импортный баланс», — добавляет директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.

В базовом сценарии он ожидает ослабления рубля до 97−98 ₽ за доллар к концу года.