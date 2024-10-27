Россия на треть сократила импорт морепродуктов из Индии

Импорт Россией морепродуктов из Индии в августе сократился на треть по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои подсчеты.

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Объемы импорта Россией морепродуктов из Индии, среди которых были только ракообразные, по сравнению с 2023 годом упали на 34% и составили $10,8 млн. Из ракообразных РФ покупала у Индии в августе только некоторые виды креветок, в частности белоногих. По итогам августа Россия заняла седьмое место среди покупателей ракообразных из Индии.

Также сообщалось, что поставки российских нефтепродуктов в Индию в августе снова перешли к росту после двух месяцев сокращения. Страна в конце лета нарастила импорт из РФ в 1,4 раза, до $129,9 млн. В результате Россия вернула себе первое место в списке ключевых поставщиков нефтепродуктов на индийский рынок. Страна лишилась лидерства в июне после резкой просадки поставок с майских $342,2 млн до $240 млн.