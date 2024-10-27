Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк предложил брать с пенсионеров двойную сумму выплат по пенсиям, которые пошли бы государству.

© Pixabay

— Должны это (пенсионные выплаты. — прим. «ВМ») вернуть и заплатить столько же сверху, — заявил он на фоне скандала с незаконным оформлением инвалидности прокурорами на Украине.

Его слова передает «Газета.ру».

22 октября генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Он осудил предоставление фальшивых инвалидностей, пенсионных и прочих начислений сотрудникам государственных органов.

Незадолго до этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правоохранительных органов оценить ситуацию с оформлением фальшивых инвалидностей, в частности, сотрудниками прокуратуры.

Стало известно, что глава Минобороны США Ллойд Остин прибыл с визитом в Киев, чтобы оценить адекватность Владимира Зеленского. Причиной этому послужили «необоснованные требования» о поставках военной помощи Украине.

Украинские работодатели охотятся на мужчин старше 60 лет, так как они не попадают под мобилизацию.