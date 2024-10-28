Британцев призвали отказаться от мяса и молока ради экологии

Правительственный комитет Великобритании по контролю за климатом призвал население отказаться от мяса и молока ради экологии. Об этом пишет газета The Telegraph.

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Жители Соединенного королевства должны сократить потребление этой продукции на 50 процентов, в идеальном сценарии ее производство сократиться вдвое к 2050 году.

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К 2035 году власти обязались сократить выбросы CO2 на 81 процент по сравнению с 1990 годом. Комитет по контролю за климатом указал, что метан, вырабатываемый скотом, явялется одной из причин изменения климата.

В связи с этим правительство рассмотрит предложения по сокращению поголовья крупного рогатого скота и овец. Председатель комитета Пирс Форстер допустил, что в Великобритании будут урезаны субсидии для фермеров, повысятся налоги на продукцию животноводства и сократится ее реклама.

Ранее ученые предупредили, что в странах Южной Европы начнут появляться пустынные зоны в случае глобального потепления. Так, в случае глобального потепления во многих странах может установиться жаркий и влажный климат, что приведет к трудностям ведения ряда видов экономической деятельности, считают специалисты.