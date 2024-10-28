Трудности, возникающие у некоторых российских компаний при получении банковских услуг в Гонконге, не окажут решающего влияния на двустороннюю торговлю.

Такое мнение выразил генеральный консул РФ в Гонконге и Макао Анатолий Каргаполов.

"[Это] никогда не имело решающего значения для развития двусторонней торговли", - отметил он в интервью газете South China Morning Post, комментируя информацию ее журналистов о том, что некоторые российские компании в Гонконге столкнулись с проблемами при проведении банковских расчетов.

Каргаполов пояснил, что, несмотря на имеющиеся препятствия, отношения России с Гонконгом являются частью ее "всеобъемлющего партнерства и стратегического сотрудничества" с материковым Китаем, которое, по оценке российского дипломата, переживает "заметный рост".

Каргаполов также отметил, что санкции, которые США ввели против гонконгских компаний за предполагаемую помощь Москве в обходе антироссийских рестрикций, призваны "негативно повлиять" на торговлю между РФ и КНР.

"[Функционирование] мировой экономики грубо нарушается методами, которые Запад использует для наказания тех, кто не следует его "правилам", пропитанным неоколониализмом, и уничтожения своих конкурентов", - заключил он.

Как отмечает газета, несмотря на все негативные факторы, торговля между РФ и Гонконгом по итогам 2023 года выросла до $5,8 млрд, что на 50,9% больше, чем в прошлом году.