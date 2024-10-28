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Мировой экономике предсказали крах из-за Трампа

Вероятность победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США вызывает все больше опасений за будущее мировой экономики. Об этом сообщило Reuters.

Мировой экономике предсказали крах из-за Трампа
© globallookpress.com

Опрошенные изданием эксперты считают, что президентство Трампа чревато крахом мировой финансовой системы из-за роста тарифов, выпуска новых долговых обязательств на триллионы долларов, отказа от борьбы с изменением климата и увеличения производства энергии за счет ископаемого топлива.

По словам главы Банка Японии Кадзуо Уэда, все обеспокоены высокой неопределенностью относительно того, кто станет следующим президентом и какая политика будет проводиться.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек сказал, что еще больший дефицит бюджета США означает растущий долг, а растущий долг означает более высокие долгосрочные ставки. Как следствие, есть вероятность серьезного усиления доллара.

«Но высокие долгосрочные процентные ставки в США и сильный доллар не приносят пользы развивающимся рынкам», — призвал не забывать Шимшек.

В свою очередь министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие. Глава центрального банка ЮАР Лесетья Кганьяго полагает, что тарифное противостояние обернется ростом цен, что серьезно затруднит борьбу с ростом инфляции.

В связи с этим издание напомнило, что Трамп уже пообещал ввести десятипроцентный тариф на импорт из всех стран и 60-процентные пошлины на импорт из Китая.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало прогноз о резком росте инфляции в США после президентских выборов в ноябре 2024 года. Особую обеспокоенность вызывают планы Трампа. Речь идет о введении пошлин на импортные товары, депортацию рабочих и попытки добиться от ФРС понижения ставки.

Экономика
Кристиан Линднер
Мехмет Шимшек
Дональд Трамп
ФРС
ЕС