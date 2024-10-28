Мировой экономике предсказали крах из-за Трампа

Вероятность победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих выборах президента США вызывает все больше опасений за будущее мировой экономики. Об этом сообщило Reuters.

Опрошенные изданием эксперты считают, что президентство Трампа чревато крахом мировой финансовой системы из-за роста тарифов, выпуска новых долговых обязательств на триллионы долларов, отказа от борьбы с изменением климата и увеличения производства энергии за счет ископаемого топлива.

По словам главы Банка Японии Кадзуо Уэда, все обеспокоены высокой неопределенностью относительно того, кто станет следующим президентом и какая политика будет проводиться.

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек сказал, что еще больший дефицит бюджета США означает растущий долг, а растущий долг означает более высокие долгосрочные ставки. Как следствие, есть вероятность серьезного усиления доллара.

«Но высокие долгосрочные процентные ставки в США и сильный доллар не приносят пользы развивающимся рынкам», — призвал не забывать Шимшек.

В свою очередь министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что в торговой войне между США и ЕС будут только проигравшие. Глава центрального банка ЮАР Лесетья Кганьяго полагает, что тарифное противостояние обернется ростом цен, что серьезно затруднит борьбу с ростом инфляции.

В связи с этим издание напомнило, что Трамп уже пообещал ввести десятипроцентный тариф на импорт из всех стран и 60-процентные пошлины на импорт из Китая.

Ранее издание The Wall Street Journal опубликовало прогноз о резком росте инфляции в США после президентских выборов в ноябре 2024 года. Особую обеспокоенность вызывают планы Трампа. Речь идет о введении пошлин на импортные товары, депортацию рабочих и попытки добиться от ФРС понижения ставки.