Индексы Мосбиржи и РТС упали на 3,21-3,77%

Индекс Мосбиржи начал неделю сильным нисходящим импульсом, опустившись ниже 2 600 пунктов. По итогам основной сессии рублевый индикатор упал на 3,21% - до 2 575,06 пункта, долларовый индекс РТС - на 3,77%, до 834,31 пункта.

Курс юаня вырос на 2,48% - до 13,61 рубля.

"К негативу от резкого повышения ключевой ставки ЦБ добавился обвал цен на нефть, цена барреля Brent теряет около 5% на сокращении геополитической премии. Израильские удары по Ирану не коснулись нефтяных и ядерных объектов, чего ранее опасались на рынках. Ослабление рубля в этих условиях не играло особой роли", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Народный банк Китая объявил о запуске нового денежно-кредитного инструмента открытого рынка для обеспечения ликвидности в банковской системе, добавляет эксперт.

Фондовый рынок

Несмотря на существенное снижение котировок акций, в плюсе торгуются бумаги ОВК (+3,8%).

"После допэмиссии и сильного первого полугодия компания преобразилась, а сегодня к росту котировок привела новость о новом заказе на поставку 3 тыс. инновационных вагонов", - отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов.

Небольшую положительную динамику продемонстрировали акции "Интер РАО" (+0,19%) - для компании рост ключевой ставки может быть только плюсом, так как у нее есть возможность инвестировать свободные денежные средства под более высокие проценты: финансовые доходы за первое полугодие составили почти 41 млрд рублей, уточняет Федосов.

Коррекция в ценах на газ, связанная с ослаблением эскалации на Ближнем Востоке, привела к давлению на акции "Газпрома" (-6,16%) и "Новатэка" (-3,65%).

"Дополнительное давление на "Газпром" оказывает и существенный уровень долговой нагрузки в условиях роста ключевой ставки, где скорректированный чистый долг на конец первого полугодия составляет 4,7 трлн рублей. Котировки "Новатэка" под давлением новостей о том, что "Арктик СПГ - 2" прекратил работу из-за переполненения запасов, так как завод не может продавать СПГ в условиях санкций", - поясняет эксперт.

ГМК "Норникель" (-6%) также теряет больше рынка, несмотря на неплохую динамику цен корзины металлов. Ключевой причиной могут стать как потенциальные санкции против российского палладия, так и отчет компании по РСБУ. В красной зоне продолжает торговаться "Самолет" (-4,93%) - его слабые операционные результаты за III квартал (падение продаж на 45% и 37% в кв. м и рублях соответственно), вероятно, приведут к аналогичным финансовым показателям, считает Федосов.

Индекс гособлигаций Московской биржи (RGBI) на фоне рекордно жесткой денежно-кредитной политики достиг исторического минимума - 97,3 пункта.

"Вероятно, что в краткосрочной перспективе, без позитивных данных по недельной инфляции, на рост индекса будет рассчитывать сложно", - считают в УК "Первая".

Текущий уровень пробил исторические минимумы конца 2014 года и весны 2022 годов.

Прогнозы экспертов

Технически присутствуют риски снижения индекса Мосбиржи ближе к 2 500 пунктам, откуда акции могут начать выкупаться, считают в "БКС Мир инвестиций". Прогноз компании по индексу Мосбиржи на 29 октября - 2 525-2 655 пунктов, на валютном рынке юань краткосрочно может двигаться на уровне 13,5-13,8 рубля, доллар - 97,5-98 рублей.

По ожиданиям Freedom Finance Global, во вторник индекс Мосбиржи может колебаться в коридоре 2 550-2 650 пунктов, доллар может проторговаться в диапазоне 96-98 рублей, евро - в коридоре 104-106,5 рубля, юань - в рамках 13,4-14 рублей.

Завтра инвесторы обратят внимание на макростатистику из США - октябрьский индекс доверия потребителей CB и число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в сентябре. Квартальную финотчетность в этот день представят Alphabet, Visa, AMD, Pfizer и McDonald’s.

"Юнипро" опубликует финансовые результаты по РСБУ за III квартал, "Яндекс" - квартальный отчет по МСФО. "Газпром" проведет заседание совета директоров, в повестке - вопрос о внесении изменений в инвестпрограмму и годовой финансовый план.