Курс доллара вырос до максимума за год

Банк России установил на среду, 30 октября, курс доллара на уровне 97,33 рубля, что стало новым максимумом более чем за год — с 19 октября 2023 года. Об этом говорится на сайте регулятора.

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Курс евро вырос до 105,44 рубля, а юань подешевел до 13,59 рубля. Обе валюты также близки к своим локальным максимумам. При этом курс юаня оценивается по итогам торгов на Мосбирже, а доллара и евро — по сделкам на внебиржевом рынке.

На стоимость валюты влияет завершение налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валютную выручку, чтобы заплатить налоги. Соответственно, после 28-го числа каждого месяца предложение доллара, евро и юаня падает. Между тем повышение ключевой ставки ЦБ до 21 процента почти не повлияло на динамку валютного рынка.

Также в ходе торгов во вторник, 29 октября, свои локальные минимумы обновили индексы российских корпоративных и государственных облигаций RUCBCPNS и RGBI. Первый впервые с марта 2022 года опустился до 86,79 пункта, а второй достиг минимальных с 2009 года 96,87 пункта.