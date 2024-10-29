Во Франции пожаловались на последствия одного вида поставок из Украины

Член парламента Франции Жордан Гиттон пожаловался на последствия поставок сахара с Украины для французской экономики. Об этом говорится в обращении парламентария к министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар. «Лента.ру» изучила текст письма Гиттона.

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«Всеобщая конфедерация производителей сахарной свеклы (CGB) Шампань-Бургундия предупреждает о последствиях войны на Украине для производства свеклы. Действительно, уровень импорта свеклы с Украины увеличился с 20 000 тонн до 400 000 тонн в 2022-2023 годах, а затем до 700 000 тонн в 2023 году, что привело к снижению цен на сахар в Европейском Союзе на 30%. Это падение цен напрямую влияет на французскую свеклу», — пишет автор обращения.

Европейский Союз, помимо того, что не защищает французскую свекольную отрасль, разрешает импорт свеклы, которая не соответствует стандартам, установленным для французских производителей свеклы. Действительно, на Украине можно использовать 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), которые запрещены в Европейском Союзе Жордан Гиттон член парламента Франции

В связи с этим Гиттон спрашивает у Женевар, намерено ли ее министерство «действовать быстро, чтобы защитить производителей свеклы уже в 2024 году, после более чем двухлетнего бездействия» и ввести для украинской продукции те же стандарты производства, которые предъявляются к французской.

Ранее агентство Bloomberg писало, что прогнозы о хорошем урожае, а также рост импорта сахара с Украины снизили цены на этот продукт по всему европейскому континенту. По данным агентства, производство сахара в Евросоюзе вырастет больше чем на шесть процентов в сезоне 2024-2025 годов за счет увеличения посевных площадей и повышения урожайности сахарной свеклы. По данным Европейской комиссии, средние цены на сахар в Евросоюзе в 2024 году упали примерно на восемь процентов.

В России рост цен на сахар до января 2025 года посчитали маловероятным. Эксперты ожидают их плавного снижения, хотя в долгосрочной перспективе ситуация может измениться. Дело в том, что российским аграриям придется снижать посевные площади свеклы. А значит, в следующие сезоны сахар может подорожать на десятки процентов.