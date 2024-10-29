Спрос на ювелирные украшения вырос в России

В России зафиксировано увеличение спроса на ювелирные украшения. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Всемирный золотой совет (World Gold Council, WGC).

Отмечается, что за полгода суммарный вес проданных в стране ювелирных украшений достиг 17,2 тонны. Данный показатель на 4% больше уровня аналогичного периода 2023 года. Также подчеркивается, что спрос на данные товары увеличивается, несмотря на удорожание золота и общемировой тренд на падение продаж такой продукции.

Во втором квартале 2024 года общий вес проданных в мире ювелирных украшений продемонстрировал минимальные с 2020 года уровни. В аналитическом центре ювелирной компании Sokolov отметили, что в денежном выражении продажи ювелирных изделий в РФ увеличиваются быстрее, чем в натуральном.

Ранее агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии сообщило, что страна по итогам сентября увеличила импорт алмазов на 11% год к году, до 8,8 млн карат. В денежном выражении импорт составил $779 млн.