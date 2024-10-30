В ближайшее время на полках российских продуктовых магазинов начнет продаваться турецкое сливочное масло, сообщает Telegram-канал Mash. Первая партия в количестве 20 тонн прибыла в РФ через Черное море. Ретейлеры оценят спрос на продукцию, после чего примут решение о дальнейших поставках.

По данным канала, к поставкам в будущем присоединятся Иран, Индия, Киргизия и Азербайджан. Всего же с начала 2024 года сливочное масло на территорию РФ ввозят из 11 стран мира, всего — 112 тысяч тонн. В России производство масла выросло с 371 до 384 тысяч тонн.

В середине октября зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов сообщил, что наценка на сливочное масло в российских торговых сетях составила более 70%. Причиной подорожания, по его словам, стал рост себестоимости производства. Кроме того, на цены повлияли рост ключевой ставки, дефицит кадров и проблемы с обслуживанием зарубежного оборудования. Среднестатистическая розничная цена на масло в середине октября составляла 1040,7 рубля за килограмм, что на 20,4% выше, чем в январе.

Тем временем аллерголог-иммунолог Елена Парецкая рассказала, что одним из самых здоровых заменителей сливочного масла на кухне может стать оливковое масло. Она отметила, что мононенасыщенные жиры, находящиеся в нем, помогают снизить уровень плохого холестерина и поддерживают здоровье сердца.