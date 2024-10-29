Биткоин взлетел из-за Трампа и Маска

Впервые с июня стоимость биткоина превысила $71 000, что послужило причиной притока средств в специализированные биржевые инвестиционные биткоин-фонды (ETF). Об этом сообщает Bloomberg.

Самый крупный цифровой актив вырос на 2,7% во вторник, однако затем откатился к отметке $70 870. Более мелкие токены, такие как второй по величине Ether, а также Dogecoin, тоже выросли.

Эксперты связывают интерес к биткоину с высокими шансами на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Трамп считается сторонником криптовалюты.

По словам Арисы Тойосаки, соучредителя Cega (поставщик услуг по торговле криптовалютными деривативами), участие Илона Маска в предвыборной кампании Трампа помогло поднять настроения трейдеров.