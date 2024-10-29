Индекс гособлигаций РФ обновил минимум с февраля 2009 года

Индекс гособлигаций РФ (RGBI) продолжает снижение, опустился ниже 97 пунктов впервые с февраля 2009 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 11:24 мск, индекс RGBI снижался на 0,31%, до 96,99 пункта. К 11:34 мск индекс гособлигаций РФ ускорил снижение и составил 96,98 пункта (-0,32%).

В это же время индекс Мосбиржи находился на отметке в 2 578,88 пункта (+0,15%), индекс РТС - на уровне 835,55 пункта (+0,15%).

Индекс RGBI ускорил снижение после решения ЦБ от 25 октября 2024 года поднять ключевую ставку до 21%. 28 октября индекс обновил десятилетний минимум и опустился ниже 98,21 впервые с 17 декабря 2014 года.

Исторический минимум индекса был установлен в феврале 2009 года. Тогда индекс опустился до отметки 92,18 пункта.

Индекс гособлигаций Мосбиржи - основной индикатор рынка российского государственного долга. Мосбиржа ведет расчет индекса RGBI с 31 декабря 2002 года, начальное значение составило 100 пунктов.