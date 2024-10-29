В Швейцарии отказались выделять Украине кредиты за счет активов РФ

Швейцария не имеет возможности для предоставления Украине займов за счет доходов от заблокированных активов РФ. Об этом сообщили в Государственном секретариате экономики страны (SECO), пишет ТАСС.

«Никакая непредвиденная прибыль от иммобилизованных средств российского Центрального банка не генерируется, поскольку активы швейцарских финансовых институтов не хранятся в центральных депозитариях ценных бумаг», — рассказал официальный представитель SECO Фабиан Майенфиш.

Таким образом, в Швейцарии нет непредвиденных прибылей, которые могли бы послужить основой для кредита, подобного кредиту G7 («Большой семерки»).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получит 50 миллиардов долларов за счет российских активов от Европейского союза (ЕС) и G7 в этом году. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала мошенничеством ЕС выделение Киеву кредита за счет российских активов.

25 октября заместитель главы Министерства финансов РФ Иван Чебесков рассказал, что использование заблокированных в западных странах российских активов создаст серьезные риски для глобальной валютно-финансовой системы.