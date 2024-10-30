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Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире

Президент России Владимир Путин поручил правительству и «Российскому экспортному центру» к концу текущего года разработать и утвердить программу «Сделано в России», направленную на продвижение отечественных товаров за рубежом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин поручил разработать программу продвижения российских товаров в мире
© РИА Новости

Глава государства поручил заинтересованным органам власти уделить внимание общим подходам по организации экспозиций российских товаропроизводителей на выставочных пространствах в других странах.

На заседании в сентябре президент похвалил существующую программу «Сделано в России», но заявил о необходимости расширять ее охват. Путин подчеркнул, что отечественные товары с высокой добавленной стоимостью должны быть не только узнаваемыми, но и доступными для иностранных покупателей.

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают всестороннюю государственную поддержку при выходе на международные рынки. Среди множества инструментов, доступных экспортерам, — региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом, которые помогают находить иностранных клиентов и анализировать зарубежные рынки.

Экономика
Владимир Путин