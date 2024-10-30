МИД Китая прокомментировал торговые споры с Евросоюзом

Китай выражает надежду на разрешение противоречий с Евросоюзом в сфере торговли.

Об этом на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Мы надеемся, что ЕС продолжит конструктивно продвигать консультации с Китаем, проявит добросовестность и гибкость, будет искать способ разрешения торговых трений и избегать их расширения и усиления", - сказал он.

По его словам, диалог и сотрудничество являются базой отношений Китая и ЕС.

Линь Цзянь отметил, что введение высоких тарифов - это типичное проявление протекционизма, который наносит ущерб сотрудничеству КНР и Евросоюза, интересам европейских потребителей и планам по зеленой трансформации Евросоюза.

29 октября Еврокомиссия одобрила введение на пять лет пошлины до 35,3% на импорт в Евросоюз электромобилей из Китая. При этом в Брюсселе отметили, что стороны продолжат искать компромисс по этому вопросу. Решение вступит в силу 31 октября.