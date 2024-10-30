В ряде регионов РФ планируют запретить майнинг

Замглавы Минэнерго РФ Евгений Грабчак анонсировал введение в ряде регионов страны запрета на майнинг. На форуме РБК Tech он заявил, что мера будет принята в скором времени, передает ТАСС.

Как уточнил Грабчак, речь идет о запрете «на государственном уровне». Это связано с дефицитом электроэнергии в регионах, подчеркнул он. Замглавы министерства обратил внимание на то, что уже сейчас дефицитные зоны - это Дальний Восток, юго-запад Сибири, Юг.

«Там мы не можем большие мощности никому дать в перспективе до 2030 года», - добавил он.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что обязанность по разработке и ведению реестра майнеров будет возложена на Федеральную налоговую службу (ФНС). Депутат назвал данный шаг правильным и логичным. Он пояснил, что ФНС является одним из наиболее высокотехнологичных ведомств в стране.