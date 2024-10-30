Рада приняла законопроект о реформе Счетной палаты

Законопроект о реформировании Счетной палаты принят парламентом Украины. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что соответствующая мера – условие финансирования от МВФ и США. В этой связи, как уточнил он, шансов не принять законопроект «было ноль».

Документ предусматривает проведение конкурса по отбору членов палаты с преимущественным правом голоса международных экспертов, предоставление полномочий по проведению аудитов средств местных бюджетов, коммунальных предприятий, внебюджетных фондов, средств, полученных от международных партнеров. Кроме того, Счетная палата будет обязана каждые пять лет проходить внешнее оценивание своей деятельности.

Ранее Железняк заявил, что Верховная рада утвердила изменения в госбюджет Украины на 2024 год по финансовому обеспечению сектора обороны и безопасности.