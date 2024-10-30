В Кремле оценили идею ограничить продажу алкоголя в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждают ограничения на продажу алкоголя в России, сообщает РИА Новости. Песков напомнил, чем закончились подобные инициативы советского времени.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов объявил о планах сократить часы розничной продажи алкоголя. Планируется, что с понедельника по пятницу продавать спиртное в регионе будут с 12:00 до 14:00.

В выходные дни, в новогодние и другие праздники будут действовать прежние правила продажи спиртного. Также ограничения не распространятся на продажу алкоголя в ресторанах, барах и гостиницах. Филимонов заявил, что 71 процент смертей жителей Вологодской области связан с последствиями употребления алкоголя.

Песков сообщил журналистам, что в администрации президента не обсуждают идею ограничения продажи спиртного по всей России. Пресс-секретарь президента упомянул «красноречивый» опыт подобных ограничений в СССР.