Экономика Европы выросла вдвое сильнее прогноза

По итогам третьего квартала 2024 года экономика еврозоны выросла на 0,4 процента в сравнении с показателем апреля-июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

Уточняется, что вышеуказанная оценка является предварительной, окончательная станет известна позже. В годовом выражении экономика еврозоны выросла на 0,9 процента. Что касается динамики экономик крупнейших стран региона, то ВВП Германии увеличился на 0,2 процента в квартальном выражении, Франции — на 0,4 процента, а Испании — на 0,8 процента. В свою очередь, ВВП Италии за этот период времени не изменился.

Опрошенные порталом Trading Economics эксперты ожидали, что в июле-сентябре ВВП еврозоны увеличится на 0,2 процента в квартальном выражении. Таким образом, официальные данные Eurostat оказались вдвое выше прогноза аналитиков. В годовом выражении они ожидали рост на 0,8 процента. Во втором квартале экономика еврозоны также демонстрировала положительную динамику. В апреле-июне она увеличилась на 0,2 процента в квартальном и на 0,6 процента год к году.

В то же время экс-глава Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги призвал власти стран еврозоны в срочном порядке принять меры для повышения экономического роста, несмотря на положительную динамику последних нескольких кварталов. В противном случае, предупредил он, еврозона, как и весь ЕС, в дальнейшем впадет в состояние «медленной агонии».

Драги напомнил, что, согласно прогнозам экспертов, численность рабочей силы в регионе к 2040-му будет сокращаться почти на два миллиона человек в год. Проблем региону, по его мнению, могут добавить и дорогие энергоресурсы, стоимость которых в ЕС сейчас гораздо выше, чем в США. На этом фоне экономика ЕС в среднесрочной перспективе рискует столкнуться с «экзистенциальным вызовом», при котором властям региона придется выбирать между сохранением технологического лидерства и статусом «маяка климатического перехода».