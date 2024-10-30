Предсказаны колебания курса рубля на ближайший год

В ближайший год курс рубля будет волатильным. Об этом заявил доцент экономического факультета МГУ, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА» Антон Табах. Его процитировала «Российская газета».

По его мнению, в настоящее время высокие ставки поддерживают курс российской валюты. И если не случится серьезных внешнеполитических перемен, то стоимость рубля не будет сильно отличаться от нынешних значений. Однако возможно, что курс будет колебаться в широком диапазоне. Причина в эффекте санкций, которые мешают не только российскому экспорту, но и сказываются на импорте.

Кроме того, он предположил, что Банку России не удастся сбить инфляцию до тех уровней, на которые он рассчитывает.

В среду, 30 октября, ЦБ установил курс доллара на уровне 97,33 рубля. Это оказалось новым максимумом более чем за год. Что касается евро, то его стоимость определена в 105,44 рубля. Юань опустился до 13,59 рубля.