В России предложили эксперимент по маркировке сладостей

Минпромторг готовится к включению сладостей в эксперимент по маркировке. Речь идет о шоколаде, пирожных, конфетах, зефире, пастиле, печенье, желе, мармеладе, джемах, фруктовом и ореховом пюре и жевательной резинке, следует из данных на сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов.

Министерство выбрало новые товары для экспериментов с маркировкой. Ведомство предложило начать в добровольном режиме маркировать отдельные виды сладостей с 15 декабря. Эксперимент по маркировке предполагает, что производители и импортеры должны наносить на товары специальный цифровой код, а магазины должны установить оборудование, которое умеет эти коды считывать.

Оборудование и коды маркировки в ходе эксперимента по маркировке сладостей будет предоставляться компаниям бесплатно, чтобы не оказать влияния на цену продукции.

Обязательная маркировка началась в России с 2019 года, а целью заявлялась борьба с контрафактом. В настоящее время обязательно нужно маркировать молочную продукцию, упакованную воду, табак, пиво, обувь, шубы, шины, духи, консервы, даже велосипеды с костылями. За генерацию кода для каждого товара бизнес должен платить государству.