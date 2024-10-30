Решетников заявил об охлаждении экономики России

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о начале процесса охлаждения экономики страны, несмотря на то что прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2025 год остается на уровне 2,5%. Газета.Ru

«Сейчас мы идем в рамках тех параметров, которые объявлены. Сейчас видим признаки начала охлаждения экономики. Конечно, мы будем очень внимательно смотреть и анализировать ситуацию, исходя из тех цифр, которые появятся», — заявил Решетников на полях бизнес-форума в Танзании. Ura.Ru

Ранее Решетников уже заявлял о начавшемся охлаждении экономики РФ. Тогда он объяснил происходящее реакцией на те решения, которые были приняты властями страны. Lenta.ru