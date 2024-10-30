Оценен риск дефицита бананов в России перед Новым годом

Несмотря на то что Россия снизила ввоз бананов из Эквадора, опасаться дефицита этой продукции перед Новым годом не приходится. Об этом заявил управляющий партнер Agro&Food Communications Илья Березнюк. Его процитировал «Лайф».

Эксперт признал, что Эквадор был очень выгоден как по закупкам, так и по логистике. Однако есть и иные поставщики, к которым Березнюк отнес Бразилию, Индию, Филиппины, Танзанию и Колумбию. Кроме того, бананы нельзя назвать продуктом ежедневного употребления россиянина. Следовательно, уменьшение поставок не нарушит положения дел. Если возникнет необходимость, то бананы можно купить в других дружественных странах.

Ранее сообщалось, что впервые за восемь месяцев 2024 года Россия снизила ввоз эквадорских бананов. За последние несколько лет РФ в среднем покупала у этой страны 958 тысяч тонн бананов.

А в январе 2024 года в Россию отправили первую партию бананов из Индии.