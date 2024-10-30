США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ

Министерство торговли США объявило об ужесточении экспортного контроля в отношении России и Белоруссии. Газета.Ru

Как следует из заявления, ограничительные меры введены в отношении 13 структур из РФ, 11 из КНР, 5 из Индии, 2 из Малайзии, 1 из Сингапура и 14 из Турции. По утверждению американских властей, они якобы действовали «против национальной безопасности и интересов США во внешней политике». ТАСС

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что сведения о якобы имеющейся военно-биологической программе России являются частью кампании США по дискредитации российской стороны. Lenta.ru