СМИ: власти отказались от идеи разрешить экспорт бензина до нового года

Власти РФ не собираются разрешать экспорт бензина до нового года, тогда как ранее такие планы у них были. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.

Ситуация обусловлена продолжающимися плановыми и неплановыми ремонтами на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), говорится в публикации. Источник издания утверждает, что сейчас нефтепереработка находится на минимальном уровне. По его словам, насыщение рынка, которое необходимо для открытия экспорта, пока не достигнуто, даже несмотря на снижение спроса.

По мнению руководителя направления консалтинга Neft Research Александра Котова, запрет в стране отменять не станут, поскольку в оптовом сегменте топливо сразу же продемонстрирует рост в цене.

Изначально запрет на экспорт бензина был введен осенью прошлого года. Такая мера потребовалась из-за резкого роста биржевых цен. Через некоторое время запрет отменили, однако весной 2024-го он был снова введен. В мае действие запрета было приостановлено, однако с 1 августа действие ограничения не продлили.