Что будет с курсом рубля в ноябре: прогноз экономиста

При оптимистичном сценарии курс доллара в ноябре будет находиться в диапазоне 94–99 рублей, евро — 104–109 рублей, а юаня — 13,4–13,8 рубля, прогнозирует доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. Пессимистичный прогноз предполагает курс доллара по 100–105 рублей, евро — 110–115 рублей, юаня — 13,9–14,3 рубля.

Экономист отметил увеличение нетто-продаж валюты как фактор, способствующий укреплению рубля.

«Минфин с 7 октября по 6 ноября осуществляет покупку иностранной валюты и золота на сумму 71,8 млрд рублей. В свою очередь объем продаж валюты ЦБ в июле — декабре 2024 года составит 8,4 млрд рублей в день. Таким образом, нетто-продажи валюты за этот период вырастут до 5,3 млрд рублей в день против 0,200 млрд рублей в сентябре. Ежедневные объемы нетто-продаж юаней вырастут более чем в 25 раз. Увеличение ликвидности юаня снизит его нехватку на рынке и тем самым стабилизирует курс рубля», — пояснил Щербаченко «Газете.ру».

Рост ключевой ставки до 21% также должен способствовать укреплению национальной валюты, поскольку граждане предпочитают держать сбережения на рублевых депозитах, что приводит к снижению объема валюты и ее продажи, пояснил Щербаченко.

На валютные курсы в ноябре могут повлиять выборы президента США, отметил эксперт. Он напомнил, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2016 году доллар вырос на 5%, а после его поражения на следующих выборах — упал на те же 5%. Подобная ситуация может произойти и в этот раз, считает Щербаченко.

Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 31 октября 2024 года, составляет 97,0530 рубля, официальный курс евро — 105,2211 рубля, юаня — 13,5876 рубля.

Прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методов определения Центробанком курсов доллара и евро, напоминает главный аналитик Банки.ру Богдан Зварич. В текущий момент при определении официальных курсов регулятор опирается на банковскую отчетность и сведения, поступающие от цифровых платформ внебиржевых торгов. При этом юань продолжает торговаться в валютной секции Московской биржи, определение официального курса китайской валюты происходит на основе данных биржи.