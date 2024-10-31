Производителей энергетиков обяжут сообщать об их вреде в рекламе

Производителей энергетических напитков могут обязать сообщать об их вреде в рекламе. Как сообщает РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уже согласовала законопроект с рядом профильных ведомств.

Изменения предлагается внести в закон «О рекламе». Служба согласовала свою позицию с Минздравом, Минфином, Минэкономразвития и Минпромторгом, а также направила инициативу в Госдуму. Если предложение примут, то маркировка в рекламе энергетиков станет обязательной.

Предложение ФАС обсуждалось на совещании в комитете Госдумы по экономической политике, посвященное регламентации запрета продажи энергетиков несовершеннолетним. Сам закон был принят летом 2024 года и вступит в силу с марта следующего года: у потенциальных приобретателей начнут спрашивать документы по аналогии со спиртными напитками.

Как рассказал президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков, индустрия уже в курсе инициативы. Он отметил, что несмотря на то, что тонизирующие напитки сами по себе не являются вредными, отрасль поддерживает идею предупреждать потребителей о необходимости пить их умеренно.