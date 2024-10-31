В США предупредили об угрозе статусу доллара

Возможная вспышка насилия в США после президентских выборов 5 ноября ударит по позициям доллара как доминирующей глобальной валюты на фоне стремления международных конкурентов, прежде всего стран - членов БРИКС, решительно сократить его использование. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, подобный сценарий по итогам президентской гонки "вырисовывается как непреодолимый риск для инвесторов, которые давно рассчитывали на институциональную целостность США в качестве основы экономической силы страны". В основе доминирования доллара, по словам председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, министра финансов Джанет Йеллен и их предшественников, находится "верховенство права и институтов, которые превосходят отдельных политиков".

В преддверии выборов у инвесторов растет опасение, что подобная основа будет подорвана "на фоне сомнений относительно готовности бывшего президента Дональда Трампа уступить, если он проиграет вице-президенту Камале Харрис", говорится в публикации. Эксперты не исключают самой решительной переоценки доверия к институтам Америки со стороны международных инвесторов в свете того, что Соединенные Штаты являются крупнейшим чистым должником в мире. Правительства различных стран, фонды и частные лица вложили триллионы долларов в рынок казначейских облигаций США, оцениваемый в $28 трлн, и фондовый рынок ($61 трлн), а также в корпоративные облигации и другие ценные бумаги, информирует Bloomberg.

"Если есть реальный вопрос насчет эффективной мирной передачи власти, это может быть очень тревожно не только для наших инвесторов, но и для бизнеса и экономической активности в США" в целом, считает бывший министр финансов страны Роберт Рубин. "История американской исключительности может закончиться, если трейдеры потеряют веру в американские институты", - констатирует представитель инвестиционной группы Macquarie Тьерри Визман.

Он не исключает, что подобное "может произойти в ближайшие несколько недель, если итоги выборов [в США] окажутся без определенного результата в течение нескольких недель, и люди не смогут доверять институтам в разрешении любого из споров".

Страхи относительно способности американского доллара сохранить позиции в мире в преддверии президентских выборов усиливаются в связи с мерами международных конкурентов по снижению его использования. Ранее "лидеры России, Китая, Индии и представители других развивающихся рынков провели саммит, на котором объявили о дальнейших действиях по разработке независимой системы трансграничных платежей", подчеркивает агентство.

Согласно данным опроса, проведенного американским институтом CFA, две трети профессионалов в области инвестиций по всему миру ожидают, что доллар в какой-то степени потеряет свой статус резервной валюты в течение следующих пяти-пятнадцати лет.

Опасения Конгресса США

Как сообщалось ранее, представители Республиканской и Демократических партий в Конгрессе США опасаются возможного всплеска насилия в стране после президентских выборов 5 ноября. Опрошенные порталом Axios демократы считают, что Трамп "почти наверняка" захочет опротестовать результаты выборов, если он потерпит поражение. По их мнению, это может привести к беспорядкам по всей стране или даже к новому штурму Капитолия сторонниками политика, как это было в январе 2021 года.

В то же время республиканцы указывают, что "реальная угроза" появится в том случае, если Харрис проиграет и демократы не смогут смириться с победой оппонента. Так, республиканец Дон Бэкон отметил, что вероятность насилия "выше, если Трамп победит".

На фоне подобных опасений правоохранительные органы на федеральном и местном уровне уже начали усиливать меры безопасности в Вашингтоне в преддверии дня выборов, а полиция Капитолия провела учения по эвакуации пострадавших.