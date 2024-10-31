В США потратят рекордную сумму на сладости для Хэллоуина

Жители Соединенных Штатов в 2024 году отдадут $4,1 млрд на покупку сладостей для Хэллоуина, что является рекордом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Это связано с повышением стоимости шоколада, говорится в публикации издания. Подчеркивается, что цены на шоколадные конфеты в 2024 году выше, чем когда бы то ни было. Авторы указывают на инфляцию в целом и на погодные условия, которые привели к снижению урожая какао-бобов, и, как следствие, к росту цен на шоколад.

Индекс цен производителей шоколада в 2024 году увеличился почти на 50% в сравнении с 2023 годом, следует из данных Бюро статистики труда США. Средняя стоимость 15 унций (примерно 450 г) шоколадных конфет, согласно подсчетам компании Circana, в сентябре составила $9,19, или почти на 40% больше, чем в среднем за последние пять лет.

Ранее РИА Новости со ссылкой на специалистов аналитического сервиса Moneyplace сообщило, что продажи дубайского шоколада взлетели в России в октябре, цена на маркетплейсах выросла вчетверо за четыре месяца - с 561 рубля до 2,2 тысячи рублей за плитку.