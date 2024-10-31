Соединенные Штаты прагматичны, когда речь идет об их национальных интересах, напомнил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение Вашингтона разрешить сделки с российскими банками. RT на русском

«В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов», – заявил представитель Кремля. Он подчеркнул, что США без колебаний исключают позиции из санкционных списков, когда это соответствует их экономическим интересам. Деловая газета «Взгляд»

Ранее американский минфин продлил лицензию на сделки по энергетике с рядом российских банков. Среди них, помимо Банка России, названы «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Внешэкономбанк, Росбанк, банк «Зенит», банк «Санкт-Петербург», НКЦ. Российская газета