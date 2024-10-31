Предсказано декабрьское повышение ключевой ставки

Банк России не успевает готовить все новые и новые прогнозы, так как инфляция растет все более быстрыми темпами. Об этом в своем Telegram-канале написал экономист Евгений Коган.

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По его словам, тому есть несколько причин. Во-первых, перегретый рынок труда, во-вторых, рост доходов населения, в-третьих, активный рост розничной торговли и потребительского спроса. Кроме того, сказывается ослабление курса рубля и повышение утильсбора на автомобили.

В такой ситуации, как полагает Коган, повышение ключевой ставки в декабре сразу до 23 процентов выглядит все более вероятным.

Ранее главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев предсказал возможный рост «ключа» до 23 процентов на ближайшем заседании Банка России. Он обратил внимание, что серьезного замедления инфляции в настоящее время не наблюдается.

В свою очередь, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не сделает никаких «скидок» для достижения цели по инфляции в четыре процента годовых, несмотря на ухудшающиеся обстоятельства. Она уверена, что если бы «ключ» не был высоким, то предприниматели набрали бы дешевых кредитов, а это обернулось бы ростом цен.