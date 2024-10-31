Доллару предрекли суровые испытания

Сложная, противоречивая предвыборная президентская кампания в Соединенных Штатах подвергает суровому испытанию уверенность в господство доллара. Об этом пишет обозреватель Крис Энсти в статье для Bloomberg.

По мнению автора статьи, «раздираемая насилием» президентская гонка в США несет в себе значительный риск для инвесторов, привыкших рассчитывать на институциональную целостность Соединенных Штатов как основу американской экономической мощи.

Вместе с тем, заметил обозреватель, любая мировая базовая валюта может потерять свои ведущие позиции. Он добавил, что так случилось с британским фунтом стерлингов в прошлом веке.

Курс доллара вырос до максимума за год

По его данным, сегодняшняя доля американской экономики в мировом производстве ощутимо меньше, чем после Второй мировой войны, когда началось ее господство.

Кроме того, уточнил Энсти, политический кризис, попытка захвата Капитолия в начале президентского правления Джо Байдена мало повлияли на экономику. В дальнейшем подобные эксцессы могут привести к серьезным последствиям, коренному перелому на финансовых рынках, предупредил эксперт.