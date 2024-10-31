Стало известно, за счет кого Лондон будет оказывать помощь Украине

Министр финансов Великобритании Рэйчел Ривз представила в парламенте план действий кабинета в области экономики и финансов до 2030 года. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Согласно документу, будут перестроены основы экономики, привнесены изменения, направленные на защиту трудящихся, исправление Национальной системы здравоохранения.

«Знаменательный бюджет, который представила первая женщина-канцлер, мой друг Рэйчел Ривз. Мы исправим основы и совершим перемены, в которых нуждается Великобритания», — заметил премьер-министр Соединенного королевства Кир Стармер.

План предусматривает также внесение изменений в налоговую систему. Его реализация позволит стране к 2030 году получать на £41 млрд (5,1 трлн рублей) больше, чем сейчас.

В проекте заложены значительные затраты на оборонные нужды, постоянную поддержку Киева на протяжении значительного периода времени.

Эксперты пояснили, что если предложения кабинета будут приняты, с 2025 года налоговое бремя в Великобритании превысит пиковые значения последнего столетия, отмеченные во время Второй мировой войны.