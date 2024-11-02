ЕС увеличил импорт газа из России

Поставки российского газа в страны Европейского союза и Молдавию транзитом через территорию Украины в октябре текущего года увеличились до уровня, близкого к технически возможному максимуму. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома».

Отмечается, что среднесуточный объем поставок газа РФ через газотранспортную систему (ГТС) Украины в прошлом месяце составил 42,3 млн куб. м — на 5% больше по сравнению с октябрем 2023 года.

Согласно отчету «Газпрома», в общей сложности по указанному маршруту в ЕС и Молдавию за октябрь было поставлено 1,31 млрд куб. м газа.

Газ из России может вернуться в Европу

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что Россия по итогам октября направила на экспорт 3,06 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это максимальный объем поставок в 2024 году.

В годовом выражении экспорт российского СПГ вырос на 2,5%. Более того, октябрьский показатель уступил лишь рекорду в 3,2 млн тонн, установленному в прошлом декабре. Основным покупателем энергоносителя у РФ в октябре была Азия.