Назван доход России от имущества коррупционеров

С начала этого года в доход России сотрудники главного межрегионального управления (ГМУ) Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) обратили 464 объекта движимого и недвижимого имущества, изъятого у осужденных по коррупционным преступлениям, и 2,2 миллиарда ценных бумаг. Об этом в интервью ТАСС ко Дню судебного пристава рассказал директор ФСПП Дмитрий Аристов.

Управление, созданное два года назад, специализируется на взысканиях в доход государства. Помимо коррупционных случаев, оно ведет исполнительные производства, где в качестве ответчиков фигурируют государственные органы и учреждения.

В первые девять месяцев года в структурных подразделениях управления находилось более миллиона таких исполнительных производств. ГМУ взыскало более 251 миллиарда рублей, в которые входят 116 миллиардов налоговых платежей.

Большинство случаев, когда должниками выступают региональные органы власти, касаются социально значимых исков. Это, в том числе, предоставление жилья детям-сиротам, обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями и ликвидация свалок.

Ранее сообщалось, что главное управление ФССП по Пермскому краю добилось сноса частного дома, который, в соответствии с решением суда, должен был разрушить его владелец. После этого ответчика обязали выплатить неустойку и возместить понесенные взыскателем затраты.