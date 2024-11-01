В России высказались о связи рост цен на сливочное масло с большим спросом на мороженое

Сливочное масло в России могло подорожать в том числе из-за большого спроса на мороженое, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о связи цен на этот продукт из-за повышенного интереса к десерту в этом году.

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Дело в том, что когда потребление возрастает, то естественно возрастает и цена. В этом году почему-то очень интенсивно у нас закупали мороженое США. Почему им так стало необходимо наше мороженое — непонятно, но благодаря этому повышенному спросу не только внутреннему, но и внешнему, производство усилилось, и естественно повысилась цена

«Я бы хотел сказать, что не только это повлияло на рост цен на сливочное масло. Дело в том, что у нас своего сливочного масла и нет. В советское время в РСФСР был 21 миллион коров, а сейчас осталось только семь миллионов коров. Соответственно, цельного молока, из которого делают сливочное масло, у нас нет. (...) То, что мы закупаем сегодня сливочное масло в Белоруссии и в других странах, влияет курс доллара. Если курс доллара растет, растет и цена», — отметил депутат.

По словам парламентария, рост цен происходит везде из-за инфляции. Этот фактор он связал с тем, что в ряде сферах у людей выросли доходы, и у граждан изменились потребности.

«С одной стороны импорт мороженого повлиял, с другой стороны — недостаток нашего собственного молока, третье — что мы не можем купить достаточное количество сливочного масло и молока, из которого надо делать сливочное масло. И четвертое — это потребительский спрос. Люди хотят есть и мороженое, и сливочное масло, и пирожные, поскольку у них деньги появились. Все это привело к тому, что сливочное масло подорожало», — заключил он.

Как заявил генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов, одной из причин роста цен на сливочное масло стал дефицит сливок, который вызвал рост потребления мороженого. По его словам, производство десерта сейчас выросло на 24 процента.

В течение года стоимость сливочного масла выросла примерно на четверть. В то же время по итогам октября спрос на сливочное масло в России упал в среднем на 41 процент в сравнении с тем же периодом 2023-го, подсчитали аналитики.