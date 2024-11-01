Правительство РФ установило нормы энергопотребления для майнинга

Правительство России утвердило требования для майнеров криптовалют и операторов майнинговой инфраструктуры. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

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Согласно новым постановлениям, лимит потребления электроэнергии для физических лиц, занимающихся майнингом, установлен на уровне шести тысяч киловатт-часов в месяц. При этом майнеры обязаны будут предоставлять Федеральной налоговой службе (ФНС) сведения о полученной цифровой валюте.

— <...> Заниматься майнингом могут граждане, не имеющие статус ИП, в пределах определенного лимита энергопотребления. Этот лимит установлен Правительством в размере шести тысяч киловатт-часов в месяц, — пояснили в ведомстве.

В случае, если указанный лимит будет превышен, заниматься майнингом сможет только зарегистрированный индивидуальный предприниматель, включенный в специальный реестр, передает РИА Новости.

Вместе с тем на территории РФ будет разрешен оборот цифровых денег. А вот рекламировать эти валюты будет запрещено. Что такое криптовалюта, в чем заключается ее отличие от традиционной и когда разрешат ее официальный оборот? На все эти вопросы «Вечерней Москве» ответили эксперты в области экономики.