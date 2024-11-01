Россия и Казахстан пообещали компенсировать лишнюю добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Об этом со ссылкой на аппарат вице-премьера РФ Александра Новака сообщает ТАСС.

Чтобы в полном объеме компенсировать перепроизводство энергоресурса, страны представят обновленный график сокращения добычи. К такому соглашению пришли по итогам переговоров Новака и главы минэнерго соседней республики Алмасадама Саткалиева

«Стороны подчеркнули важность роли ОПЕК в стабилизации мировых рынков нефти, необходимость сотрудничества и соблюдения соглашений, включая добровольное сокращение добычи и компенсацию за любое превышение оговоренных уровней», — отметили представители вице-премьера.

Ранее стало известно, что Минфин США занялся поисками квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO. Речь идет о комплексной оценке, но подчеркивается, что проводить ее нужно в контексте ограничения стоимости российской нефти.

На фоне падения переработки нефти в России средний объем экспорта сырья вырос на 140 тысяч баррелей в сутки, до 3,47 миллиона баррелей. Позднее стало известно, что сокращение переработки привело к падению поставок дизельного топлива за рубеж до ковидного минимума.